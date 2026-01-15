Lazio, la difesa è di un altro livello: numeri da top europea

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non è una novità che la forza di questa Lazio sia soprattutto dietro, anche perché davanti gli attaccanti faticano a trovare la via del gol. I numeri certificano la solidità difensiva: in 20 giornate sono state incassate appena 16 reti, come nella stagione 2022-23 chiusa poi al secondo posto. Negli ultimi 40 anni solo una volta la Lazio ha fatto meglio dopo 20 turni (14 gol subiti nel 1990-91 con Zoff e Calleri), ma quel campionato si concluse con un undicesimo posto.

I biancocelesti hanno già collezionato oltre dieci clean sheet, gli stessi dell’Arsenal che domina la Premier League. Non solo, come spiega il Messaggero, in 15 prime frazioni su 20 sono andati al riposo senza subire gol: in Europa, oltre ai Gunners, solo il Real Madrid fa registrare lo stesso dato. I gol concessi nei primi tempi sono cinque e soltanto il Borussia Dortmund (3) ha fatto meglio.

Un dato che accomuna la Lazio al Como, prossimo avversario all’Olimpico. E allora sorge spontanea la domanda: perché questa squadra è ottava? Interrogativo legittimo, la cui risposta passa da errori arbitrali e individuali, ma anche dalla possibilità degli altri allenatori di incidere con i cambi dalla panchina. Una risorsa che Sarri non ha mai realmente avuto. Tra infortuni, squalifiche e una rosa ridotta all’osso, senza innesti estivi, nemmeno un mago avrebbe potuto fare di più.