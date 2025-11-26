Calciomercato Lazio | Spunta un U23 della Fiorentina: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio potrebbe aver trovato un escamotage per evitare di alzare l'indicatore del costo del lavoro allargato. Nel comunicato in cui si rende nota l'ufficialità del passaggio dallo 0,8 attuale allo 0,7 in vista della prossima sessione estiva, viene specificato infatti che nel calcolo dell'indicatore "saranno esclusi i costi per i Calciatori Under 23 selezionabili per le Nazionali azzurre". Ergo: gli Under 23 italiani potranno essere acquistati senza peggiorare la situazione societaria.
Da quest'ultimo passaggio la Lazio ha dato il via a una caccia agli Under 23 che nelle scorse ore l'ha portata a mettere nel mirino Tommaso Berti del Cesena, profilo molto gradito a Maurizio Sarri, ma non solo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, da Formello sarebbero molti altri i nomi finiti nella lista della talent room e che andranno sottoposti all'attenzione del tecnico toscano.
LORENZO AMATUCCI - Tra questi rientra il classe 2004 Lorenzo Amatucci. Centrocampista di impostazione, più che di spinta, Amatucci è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando anche a vantare due apparizioni in Serie A contro Inter e Monza nella stagione 2023/2024, prima di partire in prestito con la Ternana in Serie B. Proprio in cadetteria nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia della Salernitana, arrivando a giocare ben 40 partite e guadagnandosi le attenzioni anche di club esteri. Attualmente Amatucci si trova in prestito al Las Palmas, in seconda divisione spagnola. Alternandosi tra mediano e mezzala, ha giocato tutte e 14 le partite da titolare, saltandone solo una contro il Burgos a settembre, e servendo un assist contro l'Eibar.
