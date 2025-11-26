Lazio, Lotito soddisfatto dal percorso: l'elogio a Sarri
Dai corridoi di Palazzo Madama, parla Lotito. Il presidente della Lazio è stato intervistato da Agenzia Dire, parlando della possibilità di una cessione del club.
26.11.2025 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ulteriori dichiarazioni però sono stato riportate dall'edizione odierna de Il Messaggero, soprattutto in riferimento al campionato della Lazio e al lavoro di Sarri. Di seguito ciò che ha detto.
"In campionato ci stiamo difendendo nonostante tutte le avversità: infortuni, un macello. Sarri è un allenatore di qualità, una persona responsabile e seria".
Andrea Castellano
Andrea Castellano