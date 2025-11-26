Lazio, Gila rischia il Milan: è da valutare, le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Gila da valutare. Con Cataldi out e Castellanos sulla via del recupero, resta solo lo spagnolo in bilico. Contro il Lecce ha accusato un problema all’adduttore destro, lasciando il posto a Patric negli ultimi minuti del secondo tempo.
Non è chiaro se sarà a disposizione dal primo minuto contro il Milan a San Siro, dalla ripresa di oggi (doppia seduta) si faranno nuove riflessioni, come riportato da Il Corriere dello Sport. C’è da tenere a mente anche la gara di Coppa Italia infrasettimanale, in programma il 4 dicembre sempre contro i rossoneri (ma all’Olimpico).
Sono allertati comunque sia Patric che Provstgaard: durante la stagione ha sempre giocato il secondo con Romagnoli, ma domenica è sceso in campo il primo. In caso di forfait di Gila, il ballottaggio resta aperto.