Calciomercato Lazio | Basic attira pretendenti: la situazione

Le ottime prestazioni di Toma Basic non sono passate inosservate all'estero, dove alcuni club si sarebbero fatti avanti per il centrocampista croato

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Toma Basic sta vivendo una seconda fase della propria carriera. Il centrocampista croato, reintegrato in lista in occasione della partita contro il Genoa al posto di Dele-Bashiru, si è preso la titolarità con prestazioni che sono andate ben oltre la sufficienza. Da quanto è tornato a indossare i colori biancocelesti, Basic ha messo a segno due assist (contro Torino e Lecce) e un gol (che ha decretato la vittoria contro la Juventus), rendendo questa la sua migliore stagione da quando indossa la maglia della Lazio.

LA MIGLIORE STAGIONE DI BASIC ALLA LAZIO - Al classe 1997 sono bastate 8 partite per eguagliare i numeri che aveva raccolto tra il 2021/2022 (2 assist) e il 2022/2023 (1 gol), evidenziando ulteriormente gli enormi passi in avanti fatti in questi mesi. Ma non solo. Toma Basic, infatti, si sta mettendo in mostra anche a livello difensivo. Tra i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri è il migliore per percentuale di contrasti vinti (86%) e il secondo, dietro Cataldi, che ha collezionato più respinte difensive (17 e 13).

IL BETIS SU BASIC - Le prestazioni di Basic non sono passate inosservate solo in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, avrebbero attirato le attenzioni anche di club esteri con sondaggi che sarebbero arrivati dalla Germania e dalla Liga. In Spagna, in particolar modo, a essersi fatto avanti sarebbe stato il Betis Siviglia, interessato alla situazione del calciatore croato in scadenza a giugno. Il suo futuro è ancora da definire. Non è da escludere, scrive il quotidiano, che da Formello si rifletta sul suo rinnovo del contratto, tutelandosi da una sua partenza a parametro zero.