Calciomercato Lazio | Torna di moda un difensore: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Missione under 23 italiani. La Lazio si prepara a seguire la via dei giovani nazionali nel prossimo mercato di gennaio e non solo. Nella nuova norma Figc sull'indicatore del costo del lavoro allargato, abbassato a 0.7, infatti, non saranno considerati i giocatori azzurri con età inferiore ai 23 anni.
Per questo ora la società biancoceleste si sta muovendo in questo senso: in lista ci sono già Berti del Cesena e Amatucci della Fiorentina, in prestito al Las Palmas. A questi si è aggiunto anche Gabriele Guarino dell'Empoli, come riportato da Il Messaggero. Il suo nome non è nuovo a Formello, in passato era già stato preso in considerazione come colpo in prospettiva.
Il difensore centrale, classe 2004, ora gioca in Serie B ed è un punto fermo della squadra di Dionisi, oltre che dell'Under 21 di Baldini. È un vecchio pallino che può tornare in auge nelle prossime settimane.