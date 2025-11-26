Calciomercato Lazio | Sarri ha le idee chiare. Ma Guendouzi...

Maurizio Sarri sa bene cosa chiedere alla Lazio per il mercato di gennaio, ma gli acquisti potrebbero dipendere dal futuro di Matteo Guendouzi



CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri a gennaio vuole una mezzala di qualità. Negli obiettivi del tecnico toscano per la prossima sessione di mercato c'è la necessità di rinforzare un reparto oggi orfano di Nicolò Rovella, ma anche di Danilo Cataldi e Fisayo Dele-Bashiru, quest'ultimo al centro del dilemma sul reintegro in lista: tra Coppa d'Africa e condizioni fisiche.

I NOMI A CENTROCAMPO - L'ideale sarebbe un profilo alla Luis Alberto, non per livello, ma per caratteristiche. Un giocatore che possa offrire qualità da mettere al servizio dei compagni. In alternativa un giocatore come Giovanni Fabbian, meno funzionale nella costruzione del gioco, ma decisamente migliore nella finalizzazione. Il profilo del classe 2003, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, è però tra quelli irraggiungibili per la sessione invernale. Il Bologna lo ha blindato e difficilmente lo lascerà partire nel prossimo mercato. A Fabbian si è aggiunto il profilo di Ivan Ilic, del Torino. Attualmente infortunato per un problema al ginocchio e che nelle ultime partite ha ritrovato la fiducia di Baroni, che lo ha rilanciato tra i titolari dopo un inizio di stagione in panchina.

GUENDOUZI - Molto del mercato invernale della Lazio, e non solo, dipenderà anche dalle cessioni che verranno fatte. La partenza di un big porterebbe a rivedere i piani anche del tecnico che si sentirebbe in potere di alzare un po' l'asticella degli acquisti. Il nome di Matteo Guendouzi è tra gli osservati speciali. Nella partita contro il Lecce si è rivisto il giocatore che abbiamo imparato a conoscere nei due anni precedenti, ma bisognerà fare chiarezza sulla sua voglia di restare nella Capitale: senza coppe europee, con il rischio di veder azzerare le sue ambizioni e soprattutto davanti alle tante chiamate dalla Premier League. In estate, scrive il quotidiano, ci avevano provato Newcastle United e Aston Villa, non è escluso che possano tornare alla carica.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.