Lazio, Basic tra i migliori della Serie A: i numeri lo esaltano

Toma Basic è tra i giocatori più in forma di tutta la Serie A, a confermarlo sono i numeri delle ultime otto giornate del massimo campionato italiano
26.11.2025 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Non sorprende il fatto che Toma Basic possa aver attirato le attenzioni di club esteri dopo le sue ultime prestazioni, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale (in scadenza a giugno) e le riflessioni ancora in corso dalle parti di Formello. Probabilmente neanche Maurizio Sarri, che lo ha reinserito in lista prima di Genoa-Lazio e che lo aveva tenuto con sé per tutta la preseason, si aspettava un impatto del genere.

I NUMERI DI BASIC - Nelle ultime otto partite, giocate tutte da titolare, Basic ha già eguagliato i numeri totalizzati nelle due stagioni precedenti con la maglia biancoceleste: 2 assist e 1 gol. Un expoit impressionante, che lo rende anche uno dei centrocampisti più in forma di tutto il campionato di Serie A.

PARTECIPAZIONI AI GOL - Limitandoci solo ai numeri, infatti, Basic si mette in evidenza soprattutto per i suoi passaggi vincenti. Solo due giocatori del suo stesso ruolo occupano una posizione migliore nella classifica assist-man delle ultime otto giornate: Jari Vandeputte della Cremonese (3) e Maximo Perrone del Como (3). Sempre nelle ultime otto partite Basic, inoltre, è il giocatore della Lazio con più partecipazioni ai gol, al pari di Matteo Cancellieri che prima dell'infortunio aveva realizzato 3 gol (uno di questi proprio su assist del croato). 

