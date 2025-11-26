Lazio, ecco il nuovo 'Pack 2 partite': i dettagli dell'offerta
Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato che domani, giovedì 27 novembre, verrà aperta la vendita di un nuovo 'Pack 2 partite'. L'offerta permetterà ai tifosi che decideranno di usufruirne di acquistare un mini abbonamento per assistere alla sfida contro il Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e a quella di campionato contro il Bologna. Questa la nota del club con tutte le informazioni utili:
"La S.S. Lazio comunica l’apertura della vendita di un PACK 2 PARTITE. La vendita inizierà alle ore 12:00 di giovedi 27 novembre e terminerà alle ore 23:59 di mercoledi 3 dicembre.
Questa vendita sarà solo cartacea e non digitale su card Lazio Eagle e 1900. Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto acquistato.
Il mini abbonamento cartaceo denominato PACK 2 PARTITE valevole per le due gare contiene gli eventi:
- LAZIO-MILAN (Ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedi 4 dicembre alle 21:00;
- LAZIO-BOLOGNA (14^ giornata Serie A Enilive in programma domenica 7 dicembre alle 18:00);
Sarà possibile acquistare il mini abbonamento a carnet con le due gare all’interno nelle seguenti modalità:
AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE
Le tariffe ridotte sono le seguenti:
UNDER 16
La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2009 ed è disponibile per tutti settori.
INVALIDI 100%
La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.
DISABILI CON ACCOMPAGNATORE
La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.
Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno essere acquistate con un biglietto unico per le due gare solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.
IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO PACK 2 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE
Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente il pack 2 gare online sul portale sslazio.vivaticket.it
Al momento del pagamento
Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.
Alla conferma del pagamento
Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso il biglietto valevole per entrambi le partite.
ALTRE INFORMAZIONI
La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare i biglietti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali sopracitati.
La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2021, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.
Per qualsiasi altro tipo di info, contattare: info.biglietteria@sslazio.it".