Lazio, Berti non scalda Rambaudi: il suo commento
Ospite in collegamento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è soffermato sul centrocampo della Lazio, individuando in Vecino il sostituto di Cataldi e dicendo la sua sul possibile arrivo di Tommaso Berti.
“Visto l’infortunio di Cataldi gioca Vecino play, l’alternativa è un centrocampo a due. Sarà lui che andrà forte in pressing su Modric. Nel chiudere le linee di passaggio avrai qualcosa in meno ma acquisisci qualità in fase offensiva. Belahyane fino ad ora ha giocato solo mezzala, eventualmente sposti Basic al centro".
"Berti? Leggerino. Un buon giocatore ma a me non fa impazzire. Ho altri paramentri in quella zona di campo. Non lo vedo in una top. Ho bisogno di più centimetri, lì serve un giocatore che dà i tempi di gioco. Ormai chiediamo a tutti di fare più cose, quindi servono profili in grado di farle, soprattutto quando si cresce di categoria. Ad ogni modo, vuoi che un Berti nella regione Lazio non ci sia? Non ce n’è uno nel settore giovanile biancoceleste? Questo è un tasto che batto da anni”.