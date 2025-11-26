Calciomercato | Miranda alla Lazio? Svelato un retroscena
26.11.2025 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Uno dei difensori più forti degli ultimi anni poteva giocare nella Lazio. Si tratta di Miranda, centrale brasiliano che insieme a Godin ha fatto la storia dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.
Dal 2015 al 2019 è passato anche in Serie A, con la maglia dell'Inter. Ma come ha rivelato lui stesso ai microfoni di gazzetta.it, avrebbe potuto giocare in Italia molto prima, e con la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“Il mio arrivo all'Atletico Madrid? Ero titolare di un San Paolo che prendeva pochi gol. Mi avevano cercato anche Lazio e Milan, ma l’Atletico si presentò con un progetto e firmai sei mesi prima”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.