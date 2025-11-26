Lazio, la società deve accontentare Sarri: il punto di Giordano

Bruno Giordano ha detto la sua sul momento della Lazio, proiettandosi anche al mercato di gennaio e al dovere della società nei confronti di Sarri

"Domenica sera, con il Lecce, ho visto una bella Lazio, che ha giocato un calcio veloce. La prestazione è stata ottima, la classifica però è ancora solo decente. La Lazio un anno fa aveva una classifica migliore, quindi non ci si deve accontentare dei risultati attuali. L’ultima partita, dominata dall’inizio alla fine, fa però ben sperare". Inizia così l'intervista rilasciata da Bruno Giordano ai taccuini del Corriere della Sera. L'ex attaccante biancoceleste ha analizzato la partita vinta contro il Lecce dagli uomini di Sarri, nel corso del quale - sottolinea Giordano - si è visto un gioco finalmente più bello e dominante rispetto alle prestazioni "imbarazzanti" delle prime giornate.

OBIETTIVI - La Lazio sta crescendo di settimana in settimana e se fino a poco tempo fa era impensabile vederla in lizza per l'Europa, per Giordano ora non ci sono dubbi: "Considero questa squadra superiore a buona parte delle avversarie in campionato. Vero che forse 6-7 squadre sono superiori, ma un conto è finire il torneo a 1-2 punti da loro, un conto è ritrovarsi a -10". La Lazio, spiega Bruno Giordano, ha il dovere di puntare a una qualificazione europea, considerando anche il vantaggio nel giocare una partita a settimana: "Non accetterei di vederli esclusi dalla lotta".

SARRI, CATALDI E DIA - A complicare le cose sono i molteplici infortuni accusati dalla rosa di Sarri, tra questi anche l'ultimo di Danilo Cataldi. A tal riguardo l'ex numero 9 laziale rimanda il problema al tecnico affinché trovi la soluzione migliore, considerando anche il lungo stop di Nicolò Rovella. Sarri, d'altronde, sa quel che fa e i risultati del suo lavoro sono evidenti nella linea difensiva: "Non prendere gol aumenta la fiducia di tutti, non soltanto dei difensori. Lentamente la squadra, sentendosi più sicura, riuscirà anche ad attaccare più serenamente. I benefici dell’ottima fase difensiva si vedranno nel tempo". Meno, però, nel ruolo di Boulaye Dia che fatica a offrire prestazioni decenti. Stando a Giordano si tratta solo di confidenza. L'attaccante senegalese dovrà ritrovare il gol per esprimersi come faceva qualche tempo fa.

MERCATO - L'intervista di Bruno Giordano, ai taccuini del Corriere della Sera, si conclude con un accenno al mercato di gennaio e su cosa dovrebbe fare la Lazio: "Bisognerà accontentare l’allenatore. Le operazioni però dipendono dagli obiettivi: dove vuole arrivare la società? Gli investimenti in tal senso sono sempre indicativi".