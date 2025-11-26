Lazio, Isaksen va contro la Roma: spera nella sconfitta
Si avvicina la sfida di Europa League tra Midtjylland e Roma, valida per la quinta giornata della prima fase. In occasione della gara, il canale danese TV Midtvest ha intervistato l'attaccante della Lazio Gustav Isaksen.
I biancocelesti, infatti, l'hanno acquistato proprio dalla formazione rossonera in cui lui è cresciuto e a cui è rimasto molto legato. Sulla partita contro i giallorossi di Gasperini ha detto: "Il Midtjylland sta andando molto bene, hanno dei buoni giocatori in attacco. Credo in loro e nutro un enorme rispetto per i giocatori su cui stanno lavorando".
"La Roma in questo momento sta andando bene, ma spero che il Midtjylland riesca a fermarli. Spero che il Midtjylland vinca la Superliga e che arrivi fino in fondo in Europa League. Sarebbe fantastico".