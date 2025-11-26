Milan, due giocatori in dubbio: il punto verso la Lazio
Dopo il derby vinto contro l'Inter, il Milan è tornato in campo per preparare la sfida contro la Lazio. Con il resto della squadra però non si sono visti né Saelemakers e né Pulisic, autore del gol vittoria contro i nerazzurri.
26.11.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il belga si è allenato in maniera differenziata per un fastidio alla schiena; lo statunitense, invece, a causa di un lieve affaticamento. Per la gara di San Siro contro i biancocelesti non destano preoccupazione, ma saranno comunque monitorati nei prossimi giorni.
Allegri spera di ritrovarli il prima possibile per utilizzarli dal primo minuto contro la squadra di Sarri, come riportato da gianlucadimarzio.com.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.