Gran Galà del Calcio, due biancocelesti (+1) tra i candidati
Lunedì 1° dicembre prenderà il via il Gran Galà del Calcio e, tra i candidati, ci sono anche alcuni giocatori biancocelesti.
Presente Nuno Tavares candidato, insieme a Dimarco e Angeliño, nella shortlist come miglior difensore sinistro. Presente anche Isaksen candidato per il miglior gol con la rete messa a segno nella gara contro il Napoli dello scorso 8 dicembre 2024.
Nella shortlist dei migliori giovani della Serie B c’è invece Romano Floriani Mussolini, giocatore di proprietà della Lazio, autore di una stagione importante con la Juve Stabia, e passato in Serie A alla Cremonese in questa stagione.
