Lazio, la squadra di Sarri è in crescita: l'analisi di Oddi

L'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha sottolineato la crescita della Lazio di Sarri, proiettandosi al prossimo match contro il Milan.

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali, oltre a tornare sull'ottima prestazione offerta dalla Lazio contro il Lecce, si è proiettato all'impegno di San Siro contro il Milan, sottolineando il momento di crescita della squadra di Sarri. Queste le sue considerazioni:

“Con il Lecce bella partita, vinta meritatamente con una buona Lazio; probabilmente andava chiusa prima. Ho visto il nostro centravanti, Dia, che ha delle buone qualità, ha una gran bella velocità, mi è piaciuto molto. Noslin poi ha fatto un bel gol, ma Dia non lo avevo mai notato così veloce. Ora aspettiamo il rientro di Castellanos, anche se per me possono giocare insieme Taty e il senegalese".

"La Lazio di Sarri fa bene e, si sa, non prende gol. Domenica ho visto una squadra in crescita. Contro il Milan mi auguro che la Lazio faccia una buona prestazione, l’ho vista in crescendo, dispiace chiaramente per l’emergenza che continua con lo stop di Cataldi".

"Vecino ha esperienza, non so quanto fisicamente sia in condizione; troveremo un Milan carico, soprattutto dopo la vittoria del derby. Mi preoccupa più di tutti Leao, andrei con Marusic per avere maggiore copertura. Detto poi che davanti facciamo più fatica, dietro stiamo facendo bene”.