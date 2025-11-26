Ex Lazio | Stam può tornare ad allenare: lo vuole l’Ajax
L’Ajax è in crisi. Dopo Farioli, la squadra biancorossa è crollata. John Heitinga, sostituto del tecnico italiano passato al Porto, è stato esonerato subito, visto l’inizio di stagione terribile tra Eredivisie e Champions League.
Ora in panchina siede il traghettatore Fred Grim, in attesa di una nuova scelta da parte della società. Nella lista dei candidati ci sarebbe anche l’ex difensore della Lazio Jaap Stam, che si è reso disponibile ad allenare il suo vecchio club.
“Sono disponibile”, ha detto ai microfoni di Bureau Sport. “L’Ajax e un club molto bello, e se sei un allenatore e hai ancora l'ambizione di esserlo devi essere sempre pronto ad aiutare un club. Ma devi anche essere molto realista, quindi sappiamo che non mi chiameranno”, ha concluso.