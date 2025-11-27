Coppa d’Africa, la Lazio chiede di rinviare la partenza di Dia e Dele

La Lazio vorrebbe poter utilizzare i due in entrambe le sfide contro il Milan, ma devono ritrovarsi con le Nazionali il 1 dicembre

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta lavorando per trattenere Dia e Dele-Bashiru il più possibile prima della loro partenza per la Coppa d’Africa. Come scrive il Corriere dello Sport, entrambi sono stati convocati da Senegal e Nigeria, con data di ritrovo fissata all’1 dicembre.

Il club punta a farli partire il 5 dicembre, dopo la gara di Coppa Italia contro il Milan, ma al momento non sono ancora arrivate le autorizzazioni dalle rispettive federazioni. Per Dele-Bashiru serve una gestione particolare: è ancora fuori dalla lista Serie A e oggi può giocare soltanto in Coppa Italia, dove non ci sono limiti.

La Lazio aveva programmato di completare lo “switch” con Rovella prima di Lazio-Lecce, ma l’operazione è slittata. L’obiettivo ora è chiudere il tutto entro domani, alla vigilia di Milan-Lazio, appena saranno sistemati gli ultimi passaggi formali.

