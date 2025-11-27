Lazio | Sarri parlerà, ma non in conferenza stampa: i dettagli

27.11.2025 14:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio | Sarri parlerà, ma non in conferenza stampa: i dettagli

Maurizio Sarri non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Milan e Lazio, in programma sabato 29 ottobre alle 20.45, a San Siro, e valida per la tredicesima giornata di Serie A. 

Il tecnico toscano, però, ha rilasciato un'intervista che sarà pubblicata domani, venerdì 28 settembre alle ore 12.30, sui canali ufficiali della Lega di Serie A e, nella mattinata di sabato, anche sul portale di Dazn. 

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.