Lazio | Sarri parlerà, ma non in conferenza stampa: i dettagli
27.11.2025 14:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Milan e Lazio, in programma sabato 29 ottobre alle 20.45, a San Siro, e valida per la tredicesima giornata di Serie A.
Il tecnico toscano, però, ha rilasciato un'intervista che sarà pubblicata domani, venerdì 28 settembre alle ore 12.30, sui canali ufficiali della Lega di Serie A e, nella mattinata di sabato, anche sul portale di Dazn.
