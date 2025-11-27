Lazio, Castellanos in panchina sabato: il pensiero di De Grandis

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul possibile impiego di Castellanos dal primo minuto contro il Milan

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le ultime novità in casa Lazio. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sul possibile scambio con il Torino tra Tijjani Noslin e Ivan Ilic, ma anche delle possibili scelte di formazione in vista del Milan.

SCAMBIO NOSLIN-ILIC - "Farei lo scambio tra Noslin e Ilic. Per come stanno le cose in questo momento farei lo scambio, Noslin non piace a Sarri mentre Ilic piace da tempo al mister".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Castellanos non lo farei partire dal primo sabato, non sarebbe la sua partita secondo me, perché mi aspetto un Milan aggressivo e che possa lasciare qualche spazio in contropiede per Dia. Nuno Tavares contro il Milan lo scorso anno ha fatto la sua miglior partita, anche se ha trovato un equilibrio maggiore con i terzini più bloccati. Anche perché da quel lato ci dovrebbe essere Saelemaekers che è un giocatore rapido nel breve e fastidioso, vedrei meglio Pellegrini".