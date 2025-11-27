Milan, Rabiot punta la Lazio: le parole in vista del big match

Adrien Rabiot è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport a qualche giorno dal derby vinto e in vista della sfida con la Lazio a San Siro

RASSEGNA STAMPA - Adrien Rabiot è stato intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, a distanza di qualche giorno dalla vittoria del derby e dal big match contro la Lazio: "Che sensazioni mi ha lasciato il derby? Felicità perché è una partita speciale per il Milan e i milanisti. È stato bello vincere il primo derby a San Siro e sono orgoglioso di come abbiamo giocato. Questi tre punti ci danno ulteriore fiducia".

Il francese ha parlato del suo ritorno in Italia, del lavoro con Allegri e del momento che sta vivendo sia la squadra sia lui individualmente. A tal proposito, si è detto dei gol, con la maglia rossonera non è ancora andato in rete. Il centrocampista ha detto di volersi sbloccare e per lui la partita contro i biancocelesti è l'occasione: " Vorrei segnare il prima possibile sia a San Siro sia fuori casa. Mi piace far gol o servire assist, ma il mio ruolo principale però non è questo: io devo aiutare la squadra con corsa, contrasti, consigli ed esperienza".

"Se continuiamo a vincere e non faccio gol, va bene lo stesso. Con me in campo cinque vittorie, un pareggio e una sola rete subita? Magari i compagni hanno più fiducia e a livello mentale trasmetto loro sicurezza. Cerco di parlare molto, soprattutto nei momenti più difficili della gara, per tenere tutti concentrati. Do sempre il massimo e gli altri lo sentono".

