Milan-Lazio, problemi per i rossoneri: Pulisic non si allena
Anche Saelemaekers aveva avuto problemi, ma nella seduta odierna è tornato in gruppo. La presenza di Pulisic contro la Lazio rimane in dubbio per un affaticamento muscolare
27.11.2025 13:55 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La Lazio si prepara ad affrontare il Milan a San Siro, ma è probabile che la rosa di Allegri non sarà al completo. Nelle scorse ore non si sono allenati Saelemaekers e Pulisic a causa di problemi fisici: il belga ha riportato un fastidio alla schiena, mentre Pulisic un affaticamento muscolare.
Nella seduta odierna, però, Salaelemaekers si è allenato in gruppo, quindi dovrebbe esserci contro la Lazio. Chi ancora non si è allenato è invece Pulisic, che quindi rimane in forte dubbio per la sfida di sabato sera.
Gli ultimi dubbi verranno sciolti nelle prossime ore e se ne saprà di più dopo la conferenza stampa di Allegri in programma alle 14.00.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.