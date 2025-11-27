Calciomercato Lazio | Dal Brasile: è corsa a due per Castellanos
CALCIOMERCATO LAZIO - Le voci che vedrebbero Valentin Castellanos lontano dalla Lazio, e in particolare diretto verso il Brasile, si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane. Adesso però il fuoco potrebbe affievolirsi. Il club biancoceleste ha bisogno di fare cassa, ma la valutazione dell'ex Girona non sarà a prezzo di saldo.
Dal Brasile spiegano come la situazione si stia delineando sempre di più e i due club interessati, il Palmeiras e il Flamengo, non siano più così convinti di affondare per l'attaccante argentino.
Secondo BolaVip, il Palmeiras ritiene l'investimento troppo esoso, oltre al fatto che il ruolo del centravanti è ben coperto con Vitor Roque e Flaco López e che l'età del Taty (27 anni) non consentirebbe al club future plusvalenze.
Dal canto suo, il Flamengo rimane ancora in corsa, ma con qualche dubbio. Il club brasiliano rimane ancora in cerca di un centravanti ma - sempre secondo la stessa fonte - ritiene che la richiesta della Lazio sia troppo alta. Per com'è la situazione al momento, le possibilità che Castellanos vada a giocare in Brasile nel prossimo futuro sono vicine allo zero.