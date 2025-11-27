FORMELLO - Lazio, Sarri sfida il Milan: Vecino torna al centro
FORMELLO - Sarri sceglie Vecino. Contro il Milan giocherà da titolare per la prima volta in stagione, complice soprattutto l'infortunio di Cataldi (lesione di primo grado al polpaccio destro, almeno venti giorni di stop). A partire dalla gara contro l'Atalanta, ormai poco più di un mese fa, l'uruguaiano era sempre e solo subentrato nel secondo tempo. Ora, vista anche l'assenza di Rovella (operato per la pubalgia, tornerà nel 2026), gli toccherà il ruolo da regista dall'inizio con Basic e Guendouzi.
In panchina si rivedrà Dele-Bashiru, reinserito in lista al posto di Hysaj (in attesa della convocazione per la Coppa d'Africa). Insieme a Belahyane saranno gli unici centrocampisti a disposizione. Allarme rientrato invece in difesa: salvo sorprese, Gila tornerà titolare con Romagnoli al centro. Contro il Lecce lo spagnolo aveva accusato un problema muscolare all'adduttore della coscia destra. A destra confermato Marusic; a sinistra è aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Nuno Tavares. All'ultima l'ha spuntata il primo.
Nessun dubbio in attacco su Isaksen e Zaccagni sulle fasce, mentre al centro è aperta la staffetta tra Dia e Castellanos. L'argentino tornerà tra i convocati: è fermo dalla gara contro il Torino di inizio ottobre. Il senegalese resta in vantaggio, anche lui aspetta di partire per il Marocco in Coppa d'Africa. Più indietro Noslin nonostante il gol segnato domenica all'Olimpico; ancora out Cancellieri, dovrebbe rientrare a metà dicembre. Sarri farà le ultime scelte a ridosso della gara: c'è anche la rifinitura di venerdì mattina per le prove tattiche finali.