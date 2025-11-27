Milan - Lazio, il duo che racconterà il big match su Dazn

27.11.2025
La tredicesima giornata di Serie A vedrà la Lazio sfidare il Milan, in trasferta. L'appuntamento a San Siro è fissato per sabato 29 novembre, alle 20:45 il calcio d'inizio. 

Un big match che mette in palio punti pesantissimi per il percorso di entrambe, i biancocelesti puntano a avvicinarsi alla zona Europa mentre i rossoneri alla vetta, attualmente occupata dalla Roma in solitaria. Si affronteranno a viso aperto, senza esclusione di colpi. 

A raccontare la partita, trasmessa su Dazn, sarà il duo composto da Ricky Buscaglia, per la cronaca, e Massimo Ambrosini, per il commento tecnico. 

