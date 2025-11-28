Ex Lazio | Luis Alberto spiega il retroscena di mercato col Milan

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto è tornato nella Capitale, ha lasciato il Qatar dove gioca con l'Al-Duhail e si fermerà per qualche giorno. Il centrocampista ha approfittato di questa mini vacanza non solo per rivedere i suoi vecchi amici e compagni, ma anche per godersi dalla tribuna la sfida tra Lazio e Milan.

A tal proposito, nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex biancoceleste ha spiegato il retroscena di mercato che lo ha visto vicino al club rossonero nell'annata 2018/19: "Ho parlato con Maldini e Leonardo. Ho sempre saputo però come va qui in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio".

