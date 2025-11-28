Lazio, due volte il Milan: Sarri studia il turnover
RASSEGNA STAMPA - Una vera e propria settimana di fuoco quella a cui è chiamata la Lazio. Prima il Milan in campionato, poi ancora i rossoneri in Coppa Italia e infine il Bologna.
Una serie di sfide importantissime visto che mettono in palio la risalita in classifica e i quarti di finale della competizione Nazionale. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri dovrà fare ancora i conti con le assenze e gestire al meglio la squadra. Non ci saranno Rovella e Cataldi mentre il tecnico potrà contare sul ritorno di Castellanos e su Dele-Bashiru, reinserito in lista al posto di Hysaj.
Impossibile quindi non prevedere un turnover: domenica nella sfida di campionato contro il Milan dovrebbe partire Dia da titolare mentre in mezzo al campo ci saranno Vecino, Guendouzi e Basic. In Coppa gli unici cambi possibili sono sulle fasce e in attacco con il ritorno del Taty da titolare.
