Il tecnico della Lazio alle prese con il turnover in vista del doppio impegno contro i rossoneri: prima in campionato e poi in Coppa Italia
28.11.2025 08:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, due volte il Milan: Sarri studia il turnover

RASSEGNA STAMPA - Una vera e propria settimana di fuoco quella a cui è chiamata la Lazio. Prima il Milan in campionato, poi ancora i rossoneri in Coppa Italia e infine il Bologna.

Una serie di sfide importantissime visto che mettono in palio la risalita in classifica e i quarti di finale della competizione Nazionale. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri dovrà fare ancora i conti con le assenze e gestire al meglio la squadra. Non ci saranno Rovella e Cataldi mentre il tecnico potrà contare sul ritorno di Castellanos e su Dele-Bashiru, reinserito in lista al posto di Hysaj.

Impossibile quindi non prevedere un turnover: domenica nella sfida di campionato contro il Milan dovrebbe partire Dia da titolare mentre in mezzo al campo ci saranno Vecino, Guendouzi e Basic. In Coppa gli unici cambi possibili sono sulle fasce e in attacco con il ritorno del Taty da titolare.

