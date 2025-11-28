Luis Alberto, possibile ritorno alla Lazio? La risposta è netta

Luis Alberto non ha dubbi, il suo futuro lo immagina ancora da calciatore. E se dovesse presentarsi l'idea di un ritorno alla Lazio accetterebbe solo a una condizione

RASSEGNA STAMPA - Parlando di futuro e di quello che sarà tra qualche anno, Luis Alberto ha le idee chiare. "In testa ho voglia di continuare con il calcio, mi piacerebbe fare l'allenatore o il direttore sportivo. Ma adesso non ci penso. Ho 33 anni posso giocare ancora 3/4 anni e divertirmi" ha detto lo spagnolo a La Gazzetta dello Sport, ma se continuerà in Qatar o altrove non lo ha specificato.

E se potesse avere la possibilità di tornare in Italia? Non ha dubbi su questo: "Io in Italia mi vedo solo con la Lazio". E se il club biancoceleste dovesse alzare il telefono accetterebbe volentieri, ma solo a una condizione: "Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci un po'...se chiamasse Lotito, nulla da fare".

