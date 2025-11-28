Lazio, Tavares-Pellegrini: è ballottaggio sulle fasce

In vista dei prossimi impegni mister Sarri dovrà valutare chi far partire titolare sulla fascia: il ballottaggio è tra Tavares e Pellegrini

RASSEGNA STAMPA - Sarà tutta una questione di scelte. La Lazio si prepara a scendere in campo in una settimana importantissima per il proseguo della stagione: prima il doppio appuntamento contro il Milan, in campionato e in Coppa Italia, poi il match contro il Bologna. Per questo mister Sarri dovrà fare importanti valutazioni su chi schierare visti i tre impegni in 8 giorni ma, sulle fasce, potrebbe spuntarla Luca Pellegrini.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il ballottaggio è tutto tra lui e Nuno Tavares che ha smaltito l’infortunio al polpaccio e spinge per riprendersi il suo posto in campo.

Le valutazioni del tecnico terranno conto dello stato di forma dei terzini ma nella prima sfida di San Siro contro il Milan Pellegrini sembra essere in pole su Tavares. Il numero 3 ha aspettato la gara di Marassi contro il Genoa per partire da titolare ma nello stesso match ha subito una distorsione al ginocchio che lo ha costretto ai box contro Torino e Atalanta per poi tornare contro il Pisa. Nella gara contro il Lecce è sceso in campo da titolare con Tavares che è rimasto per tutto il match in panchina.

Ora il terzino è atteso dai due big match e le decisioni di Sarri saranno propedeutiche anche per il 2026: Tavares è infatti nella lista dei cedibili e se dovesse concretizzarsi il suo addio Pellegrini potrebbe giocarsi le sue chance di titolarità anche nella seconda parte di stagione.

