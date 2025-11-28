Ex Lazio | Luis Alberto racconta il rapporto con Sarri

Luis Alberto ha raccontato del suo rapporto con Sarri, anche se dopo l'addio alla Lazio si è un po' raffreddato, sottolineando quando sia stato importante per la sua crescita

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è rimasta nel cuore di Luis Alberto e un po', anche Sarri. Lo spagnolo, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo rapporto col tecnico toscano: "Gli voglio molto bene, mi piace perché è un uomo che vive sempre con la faccia in avanti".

Da quando l'allenatore andò via dalla Lazio però, il centrocampista non lo ha più sentito: "Da quando è andato via dalla Lazio non gli ho parlato, mi sento solo con i ragazzi del suo staff".

Nonostante il rapporto si sia un po' freddato, l'ex biancoceleste ha sottolineato di essergli riconoscente per ciò che gli ha insegnato: "Posso dire che ho imparato tantissimo da Sarri, per me è un maestro. Forse lo vedrò in albergo prima della partita, mi farebbe molto piacere".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE