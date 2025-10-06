Calciomercato Lazio | Castellanos sul futuro: "Non voglio andare fuori dall'Europa..."

In estate si è parlato tantissimo di un possibile addio del Taty Castellanos, che ha attirato l'interesse soprattutto del Flamengo in Brasile. La Lazio, però, con il mercato in entrata bloccato, ha fermato la cessione di praticamente tutti i suoi giocatori in rosa. Proprio il centravanti argentino in un'intervista con il giornalista Julian Polo ha parlato del suo futuro e della volontà di rimanere in Europa. Di seguito le sue parole in merito.

"Io gioco in Europa solo per andare in Nazionale, non sono mai voluto andare a giocare nel campionato sudamericano o arabo perché il mio obiettivo è quello. Io vivo pensando alla maglia dell’Argentina, sempre. Quando vedo che non sono nella lista dei convocati, ci sto male. Poi dal giorno dopo cerco di riprendermi e di lavorare ancora più forte. Sono concentrato ad andare in Nazionale, anche se è sempre molto difficile. Andare al Mondiale con l’Argentina sarebbe un sogno per me e per tutta la mia famiglia. Devo giocare bene alla Lazio e stare bene".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.