Luis Alberto, il primo anno alla Lazio e il rapporto con Tare

Igli Tare, ex ds della Lazio e attualmente al Milan, ha avuto un ruolo fondamentale nei primi anni di Luis Alberto alla Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il primo anno alla Lazio non è stata una passeggiata di salute per Luis Alberto, lo ricorda come un periodo pieno di difficoltà che gli ha fatto pensare anche di smettere col pallone e tornare a fare il suo vecchio lavoro. "Il primo alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili - ha detto a la Gazzetta dello Sport - C'è stato un momento in cui volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, avrei forse fatto il cameriere che era il mio lavoro da ragazzo".

Un ruolo importante, in quel periodo, lo ha avuto Igli Tare. L'ex direttore sportivo è stato fondamentale nel percorso di crescita del giocatore: "Tare mi ha fatto cambiare idea, magari a San Siro guarderà Milan - Lazio con lui. A San Siro ci ho giocato tante volte e qualche volta ho fatto grandi partite".

