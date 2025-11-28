Lazio, quasi nessuna chance contro il Milan: le parole di Cardone

Il giornalista Giulio Cardone spiega il ritorno di Dele-Bashiru al posto di Hysaj e analizza le chance della Lazio nella sfida di San Siro contro il Milan.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha spiegato la scelta di reinserire Dele-Bashiru al posto di Hysaj e ha commentato le chances della Lazio per la sfida di San Siro contro il Milan. Di seguito le sue parole:

“Cambio Dele-Bashiru-Hysaj? Era stato deciso la scorsa settimana e stando al regolamento si è scelto di sostituire un giocatore dei 17 over 22 lasciando Rovella che occupa uno dei 4 posti riservati ai calciatori cresciuti nel vivaio italiano".

"Parliamo di una situazione prettamente formale. Il reintegro di Dele è avvenuto quando c’è stata la certezza che sarà a disposizione almeno fino alla sfida col Bologna: questo è anche un richiesta che hanno fatto diversi club di Serie A, che quindi dovrebbero veder partire i loro calciatori impegnati in Coppa d’Africa dopo quel turno".

"La Lazio che ho visto domenica ha possibilità di fare bene domani, ma il problema è che ha perso un altro giocatore importante. Vecino non so quanto minutaggio ha, non lo vedo brillante. Se Sarri avesse potuto schierare la stessa formazione sarei stato decisamente fiducioso della possibilità di uscire con un pareggio, ora dico 30% di chances sull’x, la vittoria la vedo difficile”.