Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la situazione dell'Italia

28.11.2025 12:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la situazione dell'Italia

La tre giorni europea complessivamente buona per l'Italia con 5 vittorie e 2 sconfitte. Un bottino che ci permette di avvicinarci alle prime due posizioni del ranking stagionale che valgono il posto aggiuntivo in Champions League. Questa la situazione aggiornata:

1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857

- - -

3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking:

1. Inter 14.000
2. Atalanta 13.000
3. Juventus 11.000
3. Napoli 11.000
5. Fiorentina 6.000
5. Bologna 6.000
5. Roma 6.000

Punti totali: 67.000 - Media: 9.571

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.