Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la situazione dell'Italia
La tre giorni europea complessivamente buona per l'Italia con 5 vittorie e 2 sconfitte. Un bottino che ci permette di avvicinarci alle prime due posizioni del ranking stagionale che valgono il posto aggiuntivo in Champions League. Questa la situazione aggiornata:
1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857
- - -
3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking:
1. Inter 14.000
2. Atalanta 13.000
3. Juventus 11.000
3. Napoli 11.000
5. Fiorentina 6.000
5. Bologna 6.000
5. Roma 6.000
Punti totali: 67.000 - Media: 9.571