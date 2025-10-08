Lazio, Sarri aspetta (ancora) Vecino: dita incrociate per il suo rientro

RASSEGNA STAMPA - Due mesi di stop. Oggi, 8 ottobre, sono esattamente due mesi dal problema fisico accusato da Vecino l'8 agosto scorso, prima della partenza per l'Inghilterra per l'amichevole contro il Burnley. Ancora non è rientrato in gruppo, Sarri aspetta di ritrovarlo tra i convocati almeno dalla gara contro il Sassuolo: era la terza giornata di campionato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero nel pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a Formello dopo tre giorni di riposo, sarà fatto un punto per il suo ritorno con la squadra. L'uruguaiano dovrebbe tornare a lavorare regolarmente con i suoi compagni per poter essere a disposizione per la prossima gara contro l'Atalanta, in programma dopo la sosta per le nazionali.

