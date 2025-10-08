Guendouzi, ritorno con grinta e maturità: pronto a riprendersi la Lazio contro l’Atalanta

RASSEGNA STAMPA - Dopo due settimane di attesa, Mattéo Guendouzi è pronto a tornare. Il francese ha scontato le due giornate di squalifica rimediate per il rosso nel derby e sarà di nuovo a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida contro l’Atalanta, alla ripresa del campionato. Quella protesta a gara ormai finita ha peggiorato l’emergenza a centrocampo, costringendo Sarri a reinventare la formazione contro Genoa e Torino. Ora Guendouzi dovrà farsi perdonare, non tanto con le parole (le scuse erano già arrivate subito dopo il derby) ma con i fatti.

Il suo carattere resterà lo stesso, spiega il Corriere dello Sport, perché la passione è parte del suo gioco, ma l’obiettivo è imparare a gestirla meglio per il bene della squadra. Il suo rientro rappresenta un recupero fondamentale per Sarri, che riavrà in mezzo al campo fisicità, intensità e ritmo. Il centrocampista sfrutterà la sosta per allenarsi a Formello, visto che ancora una volta non è stato convocato dalla Francia. Deschamps non lo ha mai reinserito nei suoi piani e la sua ultima presenza risale alla scorsa Nations League, lo scorso giugno.

Contro la Dea sarà titolare. La Lazio ha bisogno del suo dinamismo, del pressing alto e della capacità di spezzare il gioco avversario. Con lui in campo, la squadra recupera più palloni e riesce a verticalizzare con maggiore rapidità. Guendouzi è uno di quei giocatori che danno identità e personalità, qualità fondamentali in questo momento.