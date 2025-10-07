Impallomeni sicuro: "La Lazio è una buona squadra, può giocare in ogni modo"

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Lazio di Sarri, che ha iniziato la stagione con soli sette punti nelle prime sei partite. Nelle ultime due, tra l'altro, il tecnico è stato costretto anche a cambiare modulo rispetto al solito 4-3-3 a causa di un'emergenza infortunati. Di seguito le sue parole: "Sarri alla Lazio deve fare una maestrellata, deve raccogliere i cocci e ripartire. E' una buona squadra, corta, può giocare in tutte le maniere. Il problema di Sarri è che deve essere più empatico con la squadra. Non so se nei momenti difficili sa toccare le corde giuste del gruppo".

