'Ente Morale', la nuova puntata sull'area psicologica del settore giovanile della Lazio - VD

Nuova importante puntata della trasmissione Ente Morale, in onda su LazioStyleRadio e LazioStyleTv, che tocca il tema dell'importanza del supporto psicologico nel settore giovanile sportivo. Ospiti in studio Vincenzo Chiavetta, Responsabile area psicologica settore giovanile S.S. Lazio, e due tirocinanti Martina Moriconi e Luciano Romano.

“Abbiamo iniziato a settembre e al centro del progetto psicologico c’è prima di tutto l’uomo e poi l’atleta. Per noi la scuola calcio e il settore giovanile devono essere un luogo in cui ogni ragazzo si sente protetto e valorizzato in cui viene assicurato il benessere fisico e psicologico. La parola protezione è molto importante alla luce degli ultimi fatti di cronaca. La scuola calcio deve essere un luogo sicuro. Le novità saranno soprattutto nel rinnovo del protocollo di intesa con le università e con l’università europea ci sarà una ricerca scientifica. Saranno svolti più incontri con gli staff. Il progetto è rivolto alle famiglie, ai dirigenti e a tutti i calciatori", queste le parole del Dott. Chiavetta.

Martina Moriconi: “Abbiamo iniziato a capire come osservare gli allenamenti in campo osservando sia i giocatori che i mister. Successivamente inizieremo ad osservare tutte le dinamiche e comunicheremo al Dott. Chiavetta e parleremo con lo staff dei risultati ottenuti".

Luciano Romano: “Siamo qui per apprendere tutte le dinamiche di gruppo ma al sevizio della persona”.

