Lazio, Bezzi: "Sarri deve essere più empatico". E su Pedro...

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gianni Bezzi ha detto la sua sul momento della Lazio dopo queste prime sei gare di campionato e i 7 punti raccolti dalla squadra di Sarri, frutto di due vittorie, Verona e Genoa, e del pari con il Torino.

"Non possiamo perdere di vista la stagione della Lazio, dove ci sono tutte nubi nere, il mare in tempesta. È una situazione difficilissima, ma bisogna dire anche che la Lazio finora non ha deluso. Non meritava di perdere il derby ma ha vinto bene col Genoa e ha affrontato bene il Torino, mostrando personalità riprendendo la partita. Sarri deve diventare più empatico, entrare nel cuore dei giocatori, fa fatica. Deve risolvere un problema ora: non può partire sempre titolare Pedro, che ha la sua età. Deve trovare una soluzione se torna in forma Isaksen, magari con lui a destra e Cancellieri a sinistra".

