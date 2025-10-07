Lazio | Lutto per l'allenatore dell'Under 18: il cordoglio del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, Fabrizio Perrotti, per la scomparsa della sua amata madre. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia". È questo il testo del comunicato ufficiale pubblicato su sslazio.it e relativo al lutto che ha colpito l'allenatore dell'Under 18.

