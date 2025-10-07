Serie A | Lazio, il Giudice Sportivo multa Cataldi: tutte le decisioni

Sono state rese note le scelte del Giudice Sportivo per la sesta giornata di Serie A, dove la Lazio ha pareggiato per 3-3 in casa contro il Torino. Confermate le ammonizioni di Romagnoli, Castellanos (seconda sanzione) e Cataldi, che ha ricevuto un giallo per proteste ed è stato multato di 1.500 euro "perché capitano della squadra" (sanzione aggravata).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.