Lazio, Isaksen sfida Cancellieri: "Sta andando alla grande, ma lotterò per..."

Cancellieri sta sfruttando al massimo la sua occasione. Visto lo stop di quest'estate di Isaksen, che ha contratto la mononucleosi e non ha preso parte alla preparazione, il classe 2002, rientrato dal prestito al Parma, si è preso la titolarità sulla fascia destra. Ora, a suon di gol, si sta conquistando anche la Lazio. Proprio di questo dualismo ha parlato l'esterno danese, direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Ecco cosa ha detto: "Dal prestito al Parma è tornato Cancellieri, che in questo momento sta andando alla grande. Per me ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma lotterò per tornare a giocare e coglierò l'occasione quando mi si presenterà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.