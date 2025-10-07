Lazio, ancora Isaksen: "È stata l'estate più dura della mia vita..."

Gustav Isaksen racconta ciò che ha vissuto. È stata un'estate difficilissima per l'esterno della Lazio, che ha saltato tutta la preparazione a causa della mononucleosi. Solo a inizio settembre è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra e a giocare i suoi primi minuti in campionato, oltre a essere convocato dalla Danimarca. Proprio dal ritiro della sua Nazionale è tornato a parlare dei momenti più complicati degli ultimi mesi. Di seguito le sue parole.

"È stata senza dubbio l'estate più dura della mia vita. Da un giorno all'altro mi sono ritrovato costretto a stare da solo a letto per tanti giorni e non ho potuto fare nulla. Non è stato un periodo facile, sembrava peggio di quello del Covid. Ogni giorno mi portavano da mangiare, ma la prima settimana è stata proprio dura e non riuscivo a mangiare nulla. Poi piano piano ho iniziato con cibi leggeri, tipo gelato o yogurt. Ho perso circa 4-5 chili, che sono riuscito a recuperare quasi subito, quindi è andato tutto bene. Dopo due settimane la Lazio mi ha chiesto di rimanere in isolamento per altri quattordici giorni, ma ho risposto che non era possibile. Per questo dalla Danimarca ho fatto venire in Italia mia madre, che è infermiera e mi ha assistito".

"Per fortuna ho una famiglia fantastica e degli ottimi amici. Molti mi hanno sostenuto in quel periodo, che è stato molto complicato. Ora sto bene, mi sono allenato a lungo e ora sono in perfetta forma. Ho anche fatto qualche minuti in campo, fisicamente e mentalmente mi sento davvero bene. Sono molto affamato. È fantastico essere tornato tra i convocati della Danimarca, mi è mancato molto non esserci stato a settembre. La cosa migliore è partire con la propria Nazionale, quindi sono davvero felice".

