Matic attacca la Roma: "Promesse mai mantenute, mi sentivo sempre in prova"

Ai microfoni di SkySport, il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic ha parlato del suo addio a sorpresa alla Roma nell'estate del 2023. In particolare ha spiegato il suo rapporto con il club giallorosso e con il tecnico di quel tempo, ovvero José Mourinho. Di seguito le sue parole.

"Perché ho lasciato la Roma? Per rispondere a questa domanda devo ripartire dall'inizio, quando ho scelto la Roma e sono andato via dallo United per entrare in un progetto in cui sarei dovuto restare almeno un paio d'anni. Prima della Roma avevo avuto delle offerte, mi proponevano dei contratti triennali, e già all'epoca avevo una certa età. Poi è arrivata la Roma di Mou: all'inizio non volevo andare, la loro offerta era un contratto annuale, ma per José soprattutto ho scelto la piazza giallorossa. All'inizio mi hanno detto di firmare e che già a gennaio avremmo parlato di rinnovo".

"Secondo me ho giocato bene, stavo giocando bene. A gennaio però nessuno mi ha detto nulla per il rinnovo. A febbraio ho cercato io dei contatti e mi è stato detto che se avessi giocato più del 50% delle partite avrei avuto il rinnovo automatico. Non era certo quello che mi era stato promesso in estate. Avevo la sensazione di essere costantemente in prova. A febbraio ho detto quindi alla società che fino a fine stagione avrei dato il massimo per portare la Roma il più lontano possibile, la dirigenza sapeva già qual era la mia decisione in estate e quando il Rennes mi ha offerto un triennale ho accettato. Io non ero il problema, il problema sono state le persone che hanno promesso qualcosa e poi non l'hanno mantenuto. Mi sentivo sempre in prova alla Roma e con la mia famiglia non abbiamo mai trovato stabilità".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.