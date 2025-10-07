Lazio, "sospiro di sollievo per Zaccagni": Abbate svela l'esito degli esami

Sarebbero arrivate buone notizie sul fronte Mattia Zaccagni. L'esterno della Lazio, per il quale si temeva un lungo stop, stando a quanto rivelato da Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale avrebbe riportato una lesione tra il primo e il secondo grado a carico dell'adduttore. Un infortunio che, se dovesse trovar conferma, costringerebbe il capitano biancoceleste a restar fuori tre settimane, saltando solo le partite contro l'Atalanta del 19 ottobre e, probabilmente, contro la Juve del 26.

Pubblicato il 6/10