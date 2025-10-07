Lazio, il piano anti-Atalanta: ecco il programma settimanale di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Atalanta - Lazio deciderà la settima giornata per la squadra biancoceleste. Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, la squadra tornerà ad allenarsi domani alle 15.30, lo stesso orario in cui si scenderà in campo giovedì. Come riporta il Corriere dello Sport, poi il piano del tecnico prevede una doppia seduta in programma venerdì, per proseguire con l’allenamento mattutino di sabato che chiuderà la settimana prima di due giorni pieni di riposo.
La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì, quando inizierà ufficialmente la preparazione del match con l'Atalanta.
