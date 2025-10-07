Lazio, Sarri e la mano da maestro: Noslin ora è nel suo mirino

RASSEGNA STAMPA - MC22 è rinato dalle sue stesse ceneri e lo ha fatto mettendo a segno tre gol in due partite consecutive, poi c'è anche la rete di Danilo Cataldi: due giocatori che fino a pochi mesi fa sembravano fuori dall'orbita della Lazio. Eppure, adesso, i due sono diventati dei veri e propri punti fermi della rosa di Sarri che tra un infortunio e l'altro, sta cercando di trovare la propria dimensione. Ma non sono i soli. Altri due giocatori finiti ai margini infatti come Toma Basic e Luca Pellegrini sono tornati protagonisti, facendo enormi progressi.

Oltre al duro lavoro e spirito di sacrificio sempre messo a disposizione, c'è però la mano del maestro Sarri. che ha fatto di necessità virtù davanti al blocco del calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato il tecnico stesso a bloccare le cessioni di Cataldi, Cancellieri e Basic sia per non perderli dal punto di vista numerico ma anche perché convinto delle loro potenzialità. L'allenatore li ha seguiti e caricati anche dal punto di vista psicologico impartendo loro lezioni di tattica.

Sarri però non si dice sazio e cercherà di recuperare anche un altro giocatore finito ai margini. Ecco dunque che il prossimo potrebbe essere proprio Noslin, senza distogliere la sua attenzione da quel quartetto su cui ha riposto fiducia e da cui si aspetta sempre ulteriori progressi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.