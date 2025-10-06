Lazio, Castellanos svela i suoi idoli: "Ecco chi ammiro di più"

Gli idoli del Taty Castellanos. L'attaccante della Lazio, in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube di Julian Polo, ha svelato i suoi idoli nel mondo del calcio. Uno di questi, tra l'altro, gioca in Serie A. Di seguito le sue parole: “I miei idoli? Mi piaceva tanto Luis Suarez, è uno dei miei riferimenti. Adoro la sua cattiveria in campo, la sua ‘garra’. È un giocatore fortissimo. Adesso mi piace anche tanto Lautaro Martinez, che è un mio grande amico. Mi manca la sua maglietta nella collezione, ogni volta che giochiamo contro c’è sempre un problema che non ci fa incontrare (ride, ndr.). Aspetto anche di avere la maglia di Messi”.

