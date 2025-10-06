Lazio, Marchetti su Provedel: "Mi auguro che torni a essere determinante"

Ai microfoni di Radio Tv Serie A, l'ex portiere Federico Marchetti ha parlato del percorso di Ivan Provedel alla Lazio. L'anno scorso ha vissuto una stagione complicata, perdendo anche il posto da titolare. Ora però con Sarri in panchina è tornato a difendere i pali della squadra biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Se mi aspettavo qualcosa in più da Provedel? Beh, sicuramente ha raggiunto livelli importanti. E' arrivato alla Lazio a fari spenti, poi è riuscito a guadagnarsi la titolarità con grandi meriti. Poi al terzo anno di Sarri ha avuto un infortunio, fu un'annata problematica con le sue dimissioni. L'anno scorso mi aspettavo reagisse e così non è stato: dal gol con l'Atletico a parate importanti nel suo primo anno in Champions, quei livelli lì non li ho più visti. Mi auguro che ritorni a quello status di portiere importante, determinante per la Lazio".

