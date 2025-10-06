Lazio, Nuno Tavares convocato dal Portogallo: la scelta del ct Martinez
Nuno Tavares lascia Formello. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct del Portogallo Roberto Martinez al posto di Joao Neves del PSG, come si legge nel comunicato della Federazione. L'ex Arsenal quindi prenderà parte alle gare contro l'Irlanda (11 ottobre) e l'Ungheria (14 ottobre), valide per la qualificazione al prossimo Mondiale.
